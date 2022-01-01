رئيس الإمارات: مستمرون في سياستنا الداعمة للسلام ولأمن الطاقة العالمي

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة إن "سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه".



وأضاف في أول كلمة متلفزة منذ توليه رئاسة الدولة في مايو الماضي: "نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم".



وتابع بالقول اليوم الأربعاء: "تمتلك اليوم دولة الإمارات منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة.. أصبحت مصدر إلهام وأمل لشعوب المنطقة والعالم.. وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها".



وأضاف: "اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً. وتمتلك الدولة ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة وتشاركنا أكثر من 200 جنسية بفاعلية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره".



وأوضح: تنويع اقتصادنا ضرورة إستراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية.. لذا من الضروري تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً".



وتابع: "أولوياتنا تشمل كذلك تنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا وتطويرها.. لتحقيق فوائد لجميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع".



ولفت إلى إن الإمارات ستسعى خلال المرحلة المقبلة لإقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف الدول وتعزيز دورها ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري.



وأضاف: "نحن مستمرون كذلك في ترسيخ مكانة الدولة كمزود موثوق للطاقة، وداعم لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي".