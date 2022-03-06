الكرملين: نأمل ألا تتخذ السعودية أي مواقف ضد روسيا خلال الزيارة المرتقبة لـ بايدن

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن موسكو تأمل ألا تتخذ السعودية أي مواقف ضد روسيا، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك ردا على ما إذا كان الكرملين يعتقد أن الزيارة الوشيكة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية و"الدبلوماسية النفطية" لواشنطن يمكن أن تشكل تهديدا للمصالح الروسية.

ونقل موقع "آر تي عربية" عن بيسكوف القول: "تثمن موسكو عاليا العلاقات مع الرياض، وتعمل في إطار اتفاقيات أوبك بلس، وتقدر بشدة التعاون المثمر مع الشركاء الرائدين مثل المملكة العربية السعودية. ونأمل بالطبع ألا يكون بناء وتطوير العلاقات مع عواصم العالم الأخرى موجها ضدنا بأي حال من الأحوال".

ويبدأ بايدن اليوم جولته الأولى كرئيس لمنطقة الشرق الأوسط، وتشمل كلا من إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.