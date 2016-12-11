الانفصاليون الموالون لروسيا في أوكرانيا يرفعون تعليق عقوبة الإعدام

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رفع الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا تعليق عقوبة الإعدام، في أعقاب تهديدات بإعدام ثلاثة رجال تم ضبطهم وهم يقاتلون ضد موسكو في أوكرانيا.

ووقع دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد مرسوما برفع التعليق، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقد أصدرت دونيتسك أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أجانب كانوا يقاتلون مع الجيش الأوكراني. اثنان منهم من بريطانيا وأحدهم من المغرب.

وينتظر الرجال الثلاثة حاليا قرارا في عملية الاستئناف. ويقول الانفصاليون إن سيتم النطق بالأحكام خلال الشهر الجاري.

وإذا لم يتم إلغاء قرار المحكمة الابتدائية أو يتم تبديل المتهمين فسيتم إعدامهم.