أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقل ما يصل إلى 6ر1 مليون شخص من أواكرانيا إلى روسيا رغما عنهم منذ بدء الحرب في أوكرانيا.



وقالت الوزارة إن "تقديرات من مصادر متعددة" تشير إلى أن ما يتراوح بين 900 ألف و6ر1 مليون مواطن أوكراني، من بينهم 260 ألف طفل تم نقلهم من منازلهم.



وأوضح البيان أنه تم نقل العديد من هؤلاء المواطنين الأوكرانيين إلى "مناطق منعزلة في الشرق الأقصى".



ودعت الولايات المتحدة روسيا إلى الوقف الفوري لعمليات الفلترة الممنهجة والترحيلات القسرية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.



وقالت الخارجية الأمريكية إن الممارسات الروسية تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب.



وطالبت الخارجية الأمريكية روسيا بإطلاق سراح المعتقلين والسماح للأوكرانيين الذين تم إجبارهم على مغادرة بلادهم بالعودة إلى وطنهم.