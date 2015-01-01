كان يقترح تطبيق قاعدة «خمسين زائد واحد» الخاصة بالمستثمرين

اقترح أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم النظر إلى قاعدة خمسين زائد واحد التي تحرم المستثمرين من الاستحواذ على الأندية في محاولة لجعل الدوري الألماني (بوندسليجا) أكثر إثارة.

وتعني قاعدة 50 + 1 أنه يجب على النادي دائما امتلاك 50 في المئة + 1 من الأسهم، ويمكن أن يكون هناك استثناءات إذا قام شخص أو شركة بالاستثمار بمبالغ كبيرة لأكثر من 20 عاما متتالية.

وتعد هذه القاعدة مقدسة للكثيرين في كرة القدم الألمانية، ولكن كان قال في نسخة خاصة بموسم الدوري الألماني لمجلة "فروينده ماجاتسنيه" أن هناك حاجة لإلقاء نظرة جديدة على القاعدة.

وقال كان: "ينبغي أن نواصل دراسة ما إذا كانت قاعدة 50 + 1 منطقية! 50 + 1 أصبحت عقيدة. أي شخص يشكك في المبدأ أو على الأقل يشجع على عملية تفكير يصبح بشكل تلقائي شخصا سيئا".

وتوج بايرن بآخر عشر ألقاب للبوندسليجا، ويريد كان المزيد، ولكنه يعتقد أيضا أن الاستثمار الأكبر من شأنه أن يجعل الدوري أكثر إثارة.

وذكر كان: "يبقى هدفنا هو أن نصبح أبطال الدوري الألماني كل عام. ولكن يمكن الافتراض أن منافسينا من الممكن أن يصبحوا أكثر قوة إذا تم إلغاء قاعدة 50 + 1".

وتعد ألمانيا هي البلد الوحيد من بين الدوريات الخمس الكبرى التي لديها مثل هذه القاعدة.

ولكن، أكد كان أيضا إنه يجب وضع حدود عندما يتعلق الأمر بالاستحواذ على النادي مثل ما حدث في نيوكاسل أو باريس سان جيرمان، اللذان يداران من قبل صندوقي الاستثمار السعودي والقطري على الترتيب.

وأتم: "أعتقد أن هذا يشوه المسابقة إذا كانت دولة كاملة لديها الفرصة للاستثمار بدون قواعد".