 بولندا والمجر تحصلان على علامات سوداء على بطاقات تقارير سيادة القانون للمفوضية الأوروبية - بوابة الشروق
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بولندا والمجر تحصلان على علامات سوداء على بطاقات تقارير سيادة القانون للمفوضية الأوروبية

لوكسمبورج - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 3:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 3:39 م
حصلت بولندا والمجر على علامات سوداء على بطاقات التقارير الخاصة بهما، في المراجعة السنوية الثالثة للمفوضية الأوروبية حول سيادة القانون، اليوم الأربعاء، بسبب الاخفاقات في تحقيق استقلالية القضاء والإعلام والمعايير الديمقراطية وضوابط مكافحة الفساد.

وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز في مؤتمر صحفي في لوكسمبورج إن التكتل يجب أن يظهر أنه "قادر على مراقبة تلك القيم" وسط الحرب الأوكرانية، للبقاء موثوقا به.

يشار إلى أنه منذ سنوات، دخلت بولندا والمجر في نزاعات طويلة الأمد مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول المعايير الأوروبية وممارسة تحدي الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

وتواجه الدولتان إجراءات تأديبية، بموجب المادة رقم 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية تأسيسية للاتحاد الأوروبي- بشأن مخاوف التكتل حول سيادة القانون.

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