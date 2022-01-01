تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك -يول، بإنشاء قوات احتياطية للحرب الإلكترونية، لتحسين الاستجابة للتهديدات السيبرانية والإلكترونية المتزايدة.

وقال يون، في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب، اليوم الأربعاء، إنه مع تسارع التحول الرقمي تزداد أيضا التهديدات الإلكترونية وتحدث الهجمات الإلكترونية عشوائيا دون تمييز بين القطاعين العام والخاص، وتهدد كل شىء، من البنية التحتية إلى عامة المواطنين.

وتعهد "يون" بإطلاق "قوات الاحتياط الإلكترونية"، المكونة من القطاعين المدني والحكومي، لتعزيز قدرة البلاد على شن الحروب الإلكترونية..

كما تعهد بمعالجة النقص في العاملين في هذا المجال، من خلال توسيع الدورات ذات الصلة في الجامعات والمدارس العليا، ورعاية قوة عاملة قوامها 100,000 فرد، بما في ذلك 40,000 موظف جديد منهم.