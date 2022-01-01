يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى مطار بن جوريون، في أول زيارة يجريها إلي المنطقة منذ توليه الرئاسة.

وتعتبر هذه الزيارة العاشرة لبايدن إلى إسرائيل، لكنها الأولى له كرئيس.

وستستعرض إسرائيل منظوماتها للدفاع الجوي أمام الرئيس بايدن في المطار، وتشمل أنظمة "Arrow"، و"David's Sling"، و"Iron Dome"، و"Iron Beam"، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

من جهته، قال يوفال غباي، نائب رئيس إدارة اللوجستيات والأصول، رئيس وحدة العمليات اللوجستية بوزارة الدفاع الإسرائيلية: "يعمل فريق قسم اللوجستيات والأصول على مدار الساعة لضمان إجراء حفل ترحيب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بأقصى درجات الاحتراف والاحترام".

وأضاف: "نعمل بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وهيئة المطارات الإسرائيلية وغيرها، وسيرحب المئات من المهنيين بالرئيس والوفد المرافق له بالإضافة إلى العديد من المراسلين الذين من المتوقع أن يغطوا الزيارة".