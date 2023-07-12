ناشط روسي مناهض للحرب في أوكرانيا يكشف منعه من دخول صربيا

قال الناشط ضد الحرب الروسية بيوتر نيكيتين عبر صفحته بفيسبوك، اليوم الخميس، إن شرطة الحدود في صربيا منعته من دخول البلاد.

وأضاف نيكيتين أنه موجود في منشأة اعتقال بمطار بلجراد، بسبب رفضه الترحيل جوا.

وأقام الناشط الروسي - 42 عاما، فى صربيا سبع سنوات بتصريح إقامة سار، ولديه طفلان هناك.

ونظم المنتقد البارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أسس منصة الجمعية الديمقراطية الروسية المناهضة للحرب، عدة احتجاجات فى صربيا ضد الغزو الروسى لأوكرانيا.

وقال نيكيتين إنه تم حُرِمَ من دخول صربيا بعد عودته من إجازة فى البرتغال ليل الأربعاء، ونشر قرار شرطة الحدود الصربية، التى قالت إنه تم حرمانه من الدخول تنفيذا لحظر دخول أو الترحيل.

وأشار نيكيتين إلى أنه" لا يوجد هناك تفسير آخر سوى أنشطتي المناهضة للحرب داخل الجمعية الديمقراطية الروسية".

ووفق ما أوردته وسائل الإعلام الصربية، فإن أمر منع الدخول صادر عن وكالة المخابرات الداخلية الصربية. وقد تم إضافة رئيس الوكالة، اليكساندر فيولين، لقائمة العقوبات الأمريكية أمس الأول الثلاثاء.

ووفق إشعار العقوبات، أساء فيولين استغلال نفوذه بدعمه لروسيا فى زعزعة الاستقرار فى دول البلقان.

ويعتبر فيولين أحد أتباع الرئيس الصربي اليكساندر فوسيتش، الذى حافظ على علاقات طيبة مع موسكو منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا.

وتخوض صربيا مفاوضات منذ عام 2014، من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبى2014، ولا تؤيد هذه الدولة الواقعة فى منطقة البلقان العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا والذي انطلق فى فبراير عام 2022.