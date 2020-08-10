 غياب 680 طالبا عن حضور آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في قنا - بوابة الشروق
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غياب 680 طالبا عن حضور آخر أيام امتحانات الثانوية العامة في قنا

تصوير عبدالرحمن دسوقي
تصوير عبدالرحمن دسوقي
حماده عاشور
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 2:13 م | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 2:13 م

 

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، في يومها الأخير، غياب 680 طالبا وطالبة عن حضور الامتحانات اليوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لطلاب مدارس المتفوقين.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، بإشراف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، تقريرا من رؤساء اللجان بغياب 680 طالبا وطالبة عن حضور امتحان الأحياء لشعبة علمي علوم من إجمالي عدد المقيدين البالغ 10002، وغياب 51 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضيات عن امتحان الجبر والهندسة الفراغية من إجمالي عدد المقيدين البالغ 1354 طالبا، وغياب 60 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية عن امتحان الفلسفة والمنطق من إجمالي عدد المقيدين البالغ 4896 طالبا، وغياب طالب واحد بمدارس المتفوقين من إجمالي عدد المقيدين البالغ 103 طلاب عن أداء اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء - الجيولوجيا - الرياضيات".

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بقنا، إصابة طالبين بحالة إعياء خلال أدائهما الامتحان، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.


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