طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد يختتمون ماراثون الامتحانات

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اختتم طلاب الثانوية العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ماراثون الامتحانات على مستوى 11 لجنة امتحانية بالمراكز الإدارية الخمس، حيث أدى الطلاب امتحانات مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكد عدد كبير من طلاب شعبة علمي رياضيات، صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وكشف طلاب شعبة علمي علوم، عن سهولة امتحان مادة الأحياء باستثناء بعض النقاط التي تحتاج وقتا لإتمام الإجابة.

وأبدى طلاب الشعبة الأدبية، ارتياحهم بسبب سهولة امتحان الفلسفة والمنطق.

وبدوره، أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، متابعة سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، ومنذ اليوم الأول بماراثون الثانوية العامة تم التواصل مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر "الفيديو كونفرانس"، بجانب التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس؛ لمتابعة سير منظومة الامتحانات دون أي مشكلات أو عوائق.

وأشار عبدالعزيز، إلى توفير كل الدعم وسبل الراحة لجميع طلاب المحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة؛ لضمان تحقيق التفوق.