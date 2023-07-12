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تحرير 410 مخالفات خلال حملة مرورية في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 5:15 م | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 5:15 م

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مرورية بمدن كفر الشيخ والحامول وسيدي سالم، تحت إشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 410 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات.


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