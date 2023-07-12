بيونج يانج تكشف تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الأربعاء

ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الخميس أن الصاروخ الذي اختبرته بيونج يانج أمس الأربعاء هو صاروخ باليستي عابر للقارات من "نوع جديد".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ هواسونج – 18 .

وحلق الصاروخ ، الذي أطلق باتجاه بحر اليابان ، لمدة 74 دقيقة قبل أن يسقط في البحر قبالة هوكايدو ، مما يمثل أطول زمن تحليق على الإطلاق لقذيفة أطلقتها كوريا الشمالية، وفقا للحكومة اليابانية.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن التجربة أجريت في وقت يمر فيه الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية بـ "مرحلة من الأزمة النووية تتجاوز حقبة الحرب الباردة" وسط "استفزازات عسكرية غير مسبوقة" ضد بيونج يانج من قبل الولايات المتحدة و "القوات التابعة لها".