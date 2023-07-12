وزيرة خارجية ألمانيا تدعو للحد من التبعية للصين بين الشركات الألمانية

ناشدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الشركات الألمانية الحد من تبعيات أحادية الجانب مع الصين وتجنبها.

وقالت بيربوك اليوم الخميس بالعاصمة برلين إنه يتعين على ألمانيا التركيز على أمنها الاقتصادي، وأوضحت: "وذلك يعني قبل أي شيء خفض مخاطر التركيز إلى أدنى حد، تلك المخاطر التي لا تضر بأفراد فقط، ولكن باقتصاد بأكمله. لذا سيتعين على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية تحمل الخطر المالي بنفسها بقوة في المستقبل".

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أن الصين تغيرت، وأكدت أنه لهذا السبب يجب أن تتغير أيضا السياسة الألمانية تجاه الصين، وقالت: "بالنسبة لألمانيا تظل الصين شريكا ومنافسا منهجيا".

وأضافت أن ألمانيا سوف تستثمر في شراكات عالمية من أجل جعل نفسها أكثر استقلالية، وأوضحت أنه سيتم الدخول على سبيل المثال في شراكات تتعلق بالمواد الخام في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي، ولكنها أشارت إلى أن ألمانيا تسعى أيضا إلى مواصلة توسيع التعاون مع الصين، "لأننا بحاجة إليه".

وتابعت وزيرة خارجية ألمانيا أن ذلك يسري أيضا على مكافحة تغير المناخ، وأوضحت أنه صحيح أن الصين تتسبب في نحو ثلث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، إلا أنها تستفيد من ناحية أخرى بالفرص الهائلة لتحول المناخ بوتيرة سريعة.

وأوضحت بيربوك أن الصين تنتج مثلا طاقة شمسية أكثر من بقية العالم مجتمعا، وقالت: "من الواضح أنه دون الصين، لن يمكن النجاح في احتواء أزمة المناخ بشكل فعال ولا في تحقيق مزيد من الرخاء العادل بالعالم".