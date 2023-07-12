دبلوماسي إيطالي: الإعلان عن إعفاء الكويتيين من الشنجن سبتمبر القادم

أكد السفير الإيطالي في الكويت كارلو بالدوتشي، أنه من المقرر الإعلان عن إعفاء الكويتيين من الشنجن في سبتمبر القادم ، موضحا أنها لن تكون المرحلة النهائية لكنها خطوة مهمة إلى الأمام، لافتا إلى أن بلاده ستبذل جهدا كبيرا لتسهيل حصول الكويتيين على التأشيرة طويلة الأمد متعددة السفرات في المرحلة الحالية.

وأشار السفير الإيطالي بالكويت - وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية - إلى وجود مشاورات دورية مع الجانب الكويتي في مجال التعاون العسكري كركن أساسي من أركان الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لافتا إلى أن صفقة اليوروفايتر تسير وفق المعايير المتفق عليها، موضحا أن الكويت تسلمت 9 طائرات يوروفايتر وستتسلم طائرتين أو ثلاثا في غضون أسابيع قليلة وباقي العدد سيتم تسليمه نهاية عام 2024 .

وأضاف أن العلاقات الإيطالية - الكويتية تسير على الطريق الصحيح وتتطور بشكل مميز على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون ولذلك نعتقد أن المستقبل اكثر إشراقا ويحمل الكثير من الآفاق الجديدة للتعاون والتي تصب في صالح الشعبين الصديقين وتعود بالنفع على البلدين وأن الحوار الاستراتيجي سيساهم في المضي قدما في دفع بعض المجالات ذات الاهتمام المشترك واحراز تقدم ملحوظ فيها.

ونوة السفير الإيطالي بالكويت إلى أن التبادل التجاري مع الكويت ناجح جدا حيث أن إيطاليا هي الشريك الاقتصادي الأوروبي الأول للكويت، ولقد بلغت الصادرات الإيطالية إلى الكويت ملياري يورو في عام 2022 وهذا يعني أن صادراتنا إلى الكويت قد تضاعفت مقارنة بعام 2019 والتي كانت تبلغ المليار يورو، كما شهدت الصادرات الكويتية إلى إيطاليا زيادة ملحوظة حيث بلغت 500 مليون يورو.

وأكد أن الكويت تلعب دورا محوريا إقليميا وعالميا وهي أحد أبرز اللاعبين في حل النزاعات وإحلال السلام وهذا الدور البناء والإيجابي يزداد أهمية في الظروف التي يعيشها العالم فنحن في حاجة لهذا الدور وخصوصا في ظل إيمان الكويت والتزامها بالقانون الدولي وضرورة الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والحوار كنهج لا بديل عنه في حل الأزمات.

وقال السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي أن هناك تعاون أثري وهو من أبرز مجالات التعاون الثنائي وأقدمها حيث بدأ في نهاية السبعينيات، ونحن في انتظار وصول وفد من علماء الآثار الإيطاليين في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات الأولى من التعاون الجديد في منطقة كاظمة وفق الاتفاقية التي تم توقيعها بين جامعة لاسابيينزا في روما والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حيث من المتوقع أن تبدأ البعثة الإيطالية اعمالها في النصف الثاني من هذا العام.