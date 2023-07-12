زوجة مذيع بي بي سي المتهم بدفع أموال مقابل صور جنسية: يعالج نفسيا ويعاني من الاكتئاب

أعلنت فيكي فليند، زوجة مذيع الأخبار في بي بي سي هيو إدواردز، أن زوجها هو المعني بمزاعم تتعلق بدفع مبلغ مالي كبير لشخص قاصر لم تحدد هويته/هويتها مقابل صور جنسية.

وقالت فليند في بيان لها اليوم إن زوجها يتلقى العلاج في أحد المستشفيات لأنه يعاني حاليا من "مشكلات نفسية خطيرة".

وقالت فليند: "أقدم هذا البيان نيابة عن زوجي هيو إدواردز بعد خمسة أيام عصيبة مرت على عائلتنا".

وأضافت: "وفقا لما هو مثبت، فإنه كان يعالج من مشكلات نفسية، وكان يعالج في الأعوام الأخيرة من اكتئاب حاد".

وقد أوقفت بي بي سي مذيعها المخضرم ومنعته من الظهور على الشاشة منذ ظهور هذه المزاعم.

وفي المقابل، قالت شرطة لندن إنها بعد مطالعة المعلومات المتاحة، لن تتخذ أي إجراء آخر.

وأضافت الشرطة في بيان لها أنها اتخذت هذا القرار بعد التواصل مع جميع الأطراف المعنية، وبعد عدم توصلها إلى "أي جرم جنائي تم ارتكابه في سياق هذه القضية".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت تقريرا ذكرت فيه أن مذيعاً شهيراً في بي بي سي دفع نحو 35 ألف جنيه استرليني لقاصر لم تحدد هويته/هويتها، لمدة ثلاث سنوات، مقابل الحصول على صور جنسية.

اتهام من شخص آخر

وقال شخص عشريني لم تحدد هويته أيضا لبي بي سي نيوز إنه شعر بالتهديد من نفس المذيع في بي بي سي، المتورط في دفع أموال مقابل الحصول على صور جنسية.

وفي حديثه مع بي بي سي، أكمل ذلك الشخص، والذي قال إنه لا علاقة له بالقاصر الآخر الذي لم تحدد هويته/هويتها، والذي كشفت صحيفة "ذا صن" عن قصته، أنه كان خائفا من نفوذ المذيع.

وقال الشخص الجديد مجهول الهوية إن التهديدات الواردة في الرسائل، التي اطلعت عليها بي بي سي وتحققت منها، قد أخافته وما زال خائفا.

وتواصلت إدارة بي بي سي مباشرة مع المذيع، ومن خلال محاميه، لكنها لم تتلق أي رد على الادعاءات الأخيرة.

وبحسب المعلومات، بعد أن اتصل المذيع بالشخص العشريني لأول مرة على تطبيق المواعدة، انتقلت المحادثة إلى منصات أخرى.

وتحققت بي بي سي من أن رسائل التهديد تم إرسالها بالفعل من رقم هاتف يخص المذيع الذي يعمل لديها.

ورغم أن الشخص تحدث مباشرة إلى بي بي سي، إلا أنه لم يتقدم بشكوى إلى وحدة التحقيقات في بي بي سي، التي تنظر في مثل هذه الادعاءات.

وفي حديثها للصحفيين في ليتوانيا، قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني، إنها لم تر هذه المزاعم الجديدة، لكنها حثت الضحايا على التقدم للحصول على الدعم والتحقيق في مزاعمهم.

وقال محامي الشخص مجهول الهوية، إن الاتهامات ضد المذيع التي أوردتها صحيفة ذا صن كانت "هراء"، لكن أسرته هي من تريد أن يكون هناك حساب للمذيع.

ودافعت بي بي سي عن طريقة تعاملها مع تحقيقها في الادعاءات.

وقالت بي بي سي إنها أجرت محاولتين للاتصال بالعائلة المعنية، قبل أن تتواصل معها صحيفة ذا صن بشأن مزاعم جديدة الأسبوع الماضي.