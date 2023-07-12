 القبض على نائب وزير التنمية الرقمية بروسيا في اتهامات بالفساد - بوابة الشروق
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القبض على نائب وزير التنمية الرقمية بروسيا في اتهامات بالفساد

(د ب أ)
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 10:52 م | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 10:52 م
أقر نائب وزير التنمية الرقمية الروسي ماكسيم بارشين بتلقيه رشوة، بعدما ألقي القبض عليه للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وفقا لتقرير لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس.

وجاء في التقرير الذي نقل عن المتحدث باسم محكمة مقاطعة موسكو أن "المحكمة تلقت طلبا من المحققين بحبسه على ذمة القضية، كتدبير إجرائي ضد (ماكسيم) بارشين حتى 12 سبتمبر".

وُيحتجز بارشين على خلفية اتهامات بالرشوة على نطاق كبير بشكل خاص.

وكان الرجل 46 عاما، يتولى منصب نائب وزير في الحكومة الروسية منذ عام 2018.

وكانت مسؤلياته تشمل تطوير تكنولوجيات المعلومات، وتوفير ظروف مواتية لشركات تكنولوجيا المعلومات وتدريب المبرمجين.

ويعتبر الفساد ظاهرة واسعة الانتشار في روسيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم تحرك السلطات ضده إلا بشكل انتقائي.

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