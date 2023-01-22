ارتفع حجم إجمالي الدين العام للأردن بما فيه الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى 39.714 مليار دينار ليصل إلى 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية شهر مايو الماضي.

وقالت وزارة المالية الأردنية، في بيانات أوردتها قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان وصل حتى نهاية الشهر قبل الماضي إلى 8.252 مليار دينار.

وارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى ما قيمته 3036.2 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 298.2 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وحسب بيان صادر لوزارة المالية، جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 179.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 118.8 مليون دينار.

وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على "الدخل والأرباح" بما قيمته 217.3 مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 3314.2 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 212.6 مليون دينار مقارنة بما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 177.6 مليون دينار، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 34.9 مليون دينار.