السعودية: الفريق الطبي للتوأم السيامي السوري يعلن وفاة أحدهما

أعلن الفريق الطبي والجراحي السعودي في عمليات فصل التوائم السيامية أن الحالة الصحية للتوأم السيامي السوري "بسام" مستقرة بعد مرور أسبوع من عملية الفصل التي أجريت له في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، ووفاة "إحسان" أمس الأربعاء.



وأكد رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريحات له اليوم الخميس "أن جميع المؤشرات الطبية للتوأم بسام مطمئنة، حيث جرى رفع أجهزة التنفس الاصطناعي عنه وتمت إفاقته من المخدر، وبدأ يتفاعل مع والديه بشكل اعتيادي، وبدأ بالرضاعة من الفم اليوم الخميس، "مشيرا إلى أن "الفريق الطبي المعالج يتوقع خروج التوأم بسام من وحدة العناية المركزية للأطفال اليوم إلى جناح الأطفال لبدء عملية التأهيل".



وأوضح أن التوأم إحسان توفي كما كان متوقعا أمس الأربعاء نظرا لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب ولا يمكن تصحيحها، إضافة إلى عدم تخلق الكلى والجهاز البولي والتناسلي ووجود قصور كبير في الأمعاء"، مؤكدا "أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية وتم شرحها لوالدي الطفل".



يذكر أن هذه العملية تُعد رقم 58 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990.