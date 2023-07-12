 أكبر مخيم احتجاج في أسكتلندا بالقرب من مصفاة لتكرير النفط للمطالبة بوقف إنتاجه - بوابة الشروق
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أكبر مخيم احتجاج في أسكتلندا بالقرب من مصفاة لتكرير النفط للمطالبة بوقف إنتاجه


نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 4:59 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 4:59 ص

قامت مجموعة من المجتمع المدني ونشطاء المناخ باقامة أكبر مخيم احتجاج في أسكتلندا منذ عقد من الزمان، على بعد ميل واحد فقط من مصفاة النفط في اينيوس كينيل، بمدينة فالكيرك، بأسكتلندا للمطالبة بوقف إنتاج النفط.

وأقام نشطاء المناخ، المخيم والذي يطلقون عليه "مهرجان المقاومة البشرية" على بعد ميل واحد من محطة اينيوس كينيل، بميناء بجرانجموث حيث يصل النفط والغاز من بحر الشمال.

وقال معهد المناخ في إسكتلندا إن مئات الأشخاص سجلوا أسماءهم للمشاركة في المعسكر مع مشاركين يمثلون الهند وهولندا وأوكرانيا وكذلك جميع أنحاء إسكتلندا.

وقال ديلان ويلش، الناشط في مجال المناخ الذي يشارك في المخيم: "إنه لأمر رائع أن يتم اختيار جرانجموث كموقع لمخيم المناخ لهذا العام".

وأضاف:" إنها فرصة للمقيمين ومجتمع فالكيرك الأوسع للالتقاء والتغلب على الوجود الملوث لإنيوس مما يوضح لجيم راتكليف (صاحب شركة اينيوس) أن الاستمرار في إثراء نفسه على حساب عماله والكوكب لم يعد خيارًا".


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