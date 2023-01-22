 13 يوليو 2023.. استقرار أسعار الدولار عند 30.95 جنيه للبيع في بعض البنوك - بوابة الشروق
الخميس 13 يوليه 2023 11:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

13 يوليو 2023.. استقرار أسعار الدولار عند 30.95 جنيه للبيع في بعض البنوك

سارة حمزة
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 11:10 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 11:10 ص

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يوليو 2023.

حيث استقر سعر الدولار في البنك المركزى المصري مسجلا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وثبت سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وثبتت العملة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الصرف فى بنك قناة السويس، والمصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر الدولار أمام الجنيه، في بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك