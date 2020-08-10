نجم الأهلي السابق يعلن انتماءه للزمالك

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أعلن محمد عبدالله، نجم الأهلي السابق، انتمائه الشديد للزمالك منذ الصغر قبل تألقه بقميص الإسماعيلي.

وقال عبدالله في تصريحات لقناة (الحدث اليوم):" مستحيل سقوط فترة وجودي في الإسماعيلي أو الزمالك، بالفعل تألقت بقميص الأهلي وتوجت بعدد من الألقاب ولكن صباح الفل على كل الزمالكاوية وان شاء الله نفوز بالقمة وتبقى ليلة بيضة".

أضاف:" متفائل بفوز الزمالك على الأهلي في مباراة القمة، رغم قلقي الشديد من الخطة التي يتبعها أوسوريو".

أتم:" الأهلي لديه لاعبين كبار ومدرب مخضرم ويملكون احداث الفارق، ومباراة القمة لا تحتاج تأليف خططي من أوسوريو".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 8 ونصف القمة 126 بين الأهلي والزمالك، في مباراة مؤجلة من الدوري.

وتوج الأهلي رسميا بدرع الدوري الممتاز عن الموسم الجاري 2022-2023 للمرة 43 في تاريخ القلعة الحمراء.