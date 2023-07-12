نجم ريال مدريد يغيب عن انطلاقة الدوري الإسباني

يتوقع أن يغيب لاعب وسط ريال مدريد، عن بداية الموسم، بعد أن أكد ناديه تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، اليوم الخميس.

وسيغيب داني سيبايوس، البالغ من العمر 26 عامًا عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع، بحسب تقارير وسائل الإعلام الإسبانية، ما سيمنعه من المشاركة في جولة الملكي التحضيرية قبل الموسم، فضلا عن إمكانية غيابه عن أول مرحلتين في الدوري الإسباني.

وجدد سيبايوس عقده مع ريال مدريد حتى عام 2027 هذا الصيف، لكنه يواجه معركة صعبة لإثبات نفسه كلاعب أساسي، حيث مدّد ايضًا لاعبا الوسط المخضرمان الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس عقديهما أيضًا.

وأنفق الفريق الملكي أكثر من 100 مليون يورو (112 مليون دولار) من أجل ضمّ الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، في حين أن الأوروجوياني فيدي فالفيردي والفرنسيين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا، من الخيارات المتاحة الأخرى في خط الوسط أمام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

إلى ذلك أنهى ريال مدريد، مرانه الوحيد اليوم الخميس، والذي أجراه صباحا للهروب من موجة الحر الشديدة، وذلك في يوم خفّف فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من حدة التدريبات عقب يومين من إجراء فقرات مزدوجة.

وخاض اللاعبون الذين يتدربون منذ يوم الإثنين الماضي بمدينة فالديبيباس الرياضية، بما فيهم بعض الناشئين ومنهم المهاجم ألفارو رودريجيز، مرانا داخل الصالة الرياضية وآخر بالكرة على أرضية الملعب.



وسيحصل اللاعبون على راحة مساء اليوم قبل أن يعودوا غدا الجمعة للتدريبات في تمام الـ10:00 صباحا في جلسة تدريبية مغلقة.