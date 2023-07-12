أوساط اقتصادية ألمانية: دعم دائم لتركيا من أجل إعادة إعمار مناطق الزلزال

تعتزم أوساط اقتصادية ألمانية تقديم دعم دائم لتركيا من أجل إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء الزلزال المروع الذي ضرب البلاد مطلع العام الجاري.

وقال بيتر أدريان، رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، اليوم الخميس، خلال مؤتمر ألماني-تركي لإعادة الإعمار بالعاصمة برلين إن من المقرر توفير مساعدات على نحو واسع النطاق.

وأضاف أن من المقرر تنظيم مؤتمر في هذا الشأن بتركيا العام القادم، وآخر في بروكسل في عام 2025، وقال: "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

يذكر أن زلزالا مروعا ضرب جنوب شرق تركيا وأجزاء من سورية مطلع فبراير الماضي، وأسفر عن عشرات الآلاف من الضحايا، كما شرد الملايين. كما أنه يجب حاليا إعادة بناء آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات.