أقامت منظمة خريجي الأزهر بمطروح، احتفالا بقرب حلول العام الهجري الجديد، مساء اليوم الخميس، بالمسجد الكبير، بمدينة الحمام تحت عنوان "دروس من الهجرة النبوية الشريفة في حب الوطن".

وبدأ اللقاء الشيخ إسلام سعودي، عضو منظمة خريجي الأزهر بمدينة الحمام، بالتأكيد على أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل حدثًا مهما في التاريخ الإسلامي والبشري، لأنه تمَّ بها تأسيس الدولة الإسلامية على أسس قوية، وتمّ فيها توثيق الصلة بالله ببناء المسجد‏، وتوثيق الصلة بين المسلمين بالمؤاخاة وتوثيق الصلة بالآخر في صحيفة المدينة.

من جانبه استعرض الشيخ محمد أبو الحمد، عضو منظمة خريجي الأزهر بالحمام، الفوائد والعبر التي يستفيد منها المسلم من الهجرة النبوية والتي من أبرزها أن الهجرة كانت فرقانا بين الحق والباطل، وأهمية التخطيط والأخذ بالأسباب، والثقة بالله وحسن الظن، وتقدير دور المرأة.

كما بين الشيخ عبد التواب أحمد، عضو المنظمة بمدينة الحمام، دعائم المواطنة المتمثلة في الهجرة النبوية الشريفة، مؤكداً أن حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل المرء يستريح في البقاء فيه ويحن إليه إذا سافر أو غاب عنه، ويدافع عنه اذا هوجم ويغضب إذا انتقص منه، وقد كرّست الهجرة النبوية هذا الشعور النبيل.