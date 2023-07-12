وفاة هايدي سيمونيس أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء ولاية في ألمانيا

توفيت هايدي سيمونيس، أول امرأة تشغل منصب رئيس وزراء ولاية في ألمانيا ، الأربعاء في منزلها بمدينة كيل شمال ألمانيا ، بعد أيام فقط من بلوغها سن الثمانين.

وجاء الإعلان عن وفاتها من قبل حزبها الاشتراكي الديمقراطي في ولاية شليسفيج هولشتاين بأقصى شمال البلاد، حيث ظلت في منصبها لمدة 12 عاما (1993 -2005) وباتت معروفة بتصريحاتها الحادة بشأن القضايا السياسية في ذلك الوقت.

وتفاعل الساسة والأحزاب من مختلف الأطياف بحزن على نبأ وفاتها.

وأشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بسيمونيس باعتبارها نموذجا يحتذى به.

وكتب شولتس على تويتر: "بأسلوبها الحازم ، كانت مقنعة بالفعل كعضوة شابة في البوندستاج".