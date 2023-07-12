عماد ربيع يحصل على درجة الدكتوراه في تأثير البيئة الرقمية على إدارة المؤسسات الإعلامية

ناقش الإعلامي عماد ربيع، اليوم، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، رسالة الدكتوراة بعنوان (البيئة الرقمية الحديثة وتأثيرها على إدارة المؤسسات الإعلامية التلفزيونية المصرية واقتصادياتها بالتطبيق على القنوات التلفزيونية الخاصة والحكومية)، وقد منحته لجنة الحكم والمناقشة درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى، بحضور عدد من العاملين في قطاع الإعلام، منهم حازم شفيق وريهام إبراهيم، وعمرو عابدين، وعلاء الغطريفي، بالإضافة إلى الفنانة أنوشكا.

تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من د. حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية مناقشا ورئيسا، ود. عادل عبد الغفار أستاذ الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا، ود. هويدا مصطفى أستاذ الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا مشاركا، ود. نشوة عقل أستاذ الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا.

وكان عماد ربيع، قد حصل في أغسطس 2020، على درجة الماجستير بدرجة امتياز، من كلية الإعلام جامعة القاهرة، بعنوان "استخدامات القائم بالاتصال في البرامج الحوارية لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على معالجة القضايا المجتمعية".

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة في رسالة الماجستير، من عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتورة هويدا مصطفى مشرفًا ورئيسًا، فيما ضمت لجنة المناقشة الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والدكتورة شيماء ذو الفقار.