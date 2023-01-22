الأمطار الاستوائية تهطل على مناطق في بحر اليابان

ذكرت تقارير أن أمطارا استوائية هطلت على مناطق تقع على ساحل بحر اليابان في وقت متأخر من أمس الأربعاء، ما تسبب في وقوع انهيارات طينية وفقدان عضو بمجلس مقاطعة توياما.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن مقاطعة إيشيكاوا شهدت هطول أمطار لست ساعات بواقع 199 ميليمترا خلال الليل.

وقالت الوكالة إن الشرطة المحلية تبحث عن نوبوهيكو اكايكي، العضو في مجلس مدينة نانتو اليوم الخميس بسبب مخاوف من أنه حُوصر في الانهيارات الطينية. وكان اكايكي يتنقل في ضاحية بالمدينة ليحث السكان على الفرار في ظل احتمالية فيضان نهر قريب.

وتوقعت هيئة الأرصاد اليابانية هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق في غرب اليابان، خاصة على المناطق المواجهة لبحر اليابان اليوم الخميس وفي شرق اليابان غدا الجمعة.