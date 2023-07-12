مقتل شخص وإصابة آخرين في غارات روسية على كييف

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قتل شخص واحد وأصيب آخرون جراء غارات جوية شنتها القوات الروسية على كييف ليل الأربعاء/الخميس، حسبما أفادت الإدارة العسكرية بالمدينة على تليجرام.

ونقلت صحيفة "كييف إندبندنت" عن الإدارة، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

كما نقلت الصحيفة عن الإدارة العسكرية أن الدفاعات الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات المسيرة الروسية الـ12 تقريبا التي شنت أحدث هجوم جوي على العاصمة.

وكانت انفجارات دوت في شرق العاصمة الأوكرانية، بينما انطلقت صافرات الإنذار وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وطلبت السلطات من المواطنين الاحتماء بالملاجئ.