العدل الأوروبية تحكم في صالح قاض مناهض للحكومة في بولندا

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قضت محكمة العدل الأوروبية في صالح قاض شهير مناهض للحكومة في بولندا في نزاع بشأن الإصلاح القضائي البولندي.

يشار إلى أن ايجور توليا، قاضي مقاطعة وارسو البالغ من العمر 52 عاما، هو أحد المنتقدين البارزين للإصلاح القضائي الذي طرحه الحزب الحاكم المحافظ القانون والعدالة.

وفي نوفمبر 2020، كانت الغرفة التأديبية المثيرة للجدل المنحلة حاليا بالمحكمة العليا قد قضت برفع حصانته، وخفض راتبه بنسبة 25% وعدم السماح له بالمشاركة في المحاكمات.

وجرى اتهامه بين أمور أخرى، بتجاوز صلاحياته بالسماح لممثلي الإعلام بدخول قاعة المحكمة خلال النطق بالحكم في محاكمة كانت تمثل حرجا لحكومة القانون والعدالة.

وفي بولندا يتمتع القضاة وممثلو الادعاء بالحصانة ولا يمكن محاكمتهم إلى في حال رفعت المحكمة مسبقا الحصانة عنهم.

وقضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج اليوم الخميس، بأن المحاكم البولندية ليست ملزمة بتنفيذ وقفه عن العمل.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار بوقف القاضي عن العمل اتخذته الغرفة التأديبية –التي ألغيت من حينها- يمثل انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي، وهي مسألة بت فيها قضاة لوكسمبورج عدة مرات.

ويجب على المحاكم البولندية أن تضمن تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي وبالتالي ليست ملزمة بتنفيذ قرارات الغرفة التأديبية.

وبالتالي يجب السماح لتوليا بالمشاركة في المحاكمات مجددا ويجب أن يعاد تكليفه بالقضايا التي كان يتناولها قبل وقفه عن العمل.