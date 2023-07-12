نقابة الصحفيين التونسيين تحتج ضد ترحيل قوات الردع بليبيا لمصور صحفي تونسي

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نددت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الخميس، بإيقاف قوات الردع في مطار ليبيا لمصور صحفي تونسي وترحيله.

وقالت النقابة إن الجهات الأمنية التابعة لقوات الردع الخاصة المسيطرة على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، أوقفت الصحفي إسلام الحكيري، لدى سفره إلى ليبيا.

وبعد سنوات من النزاع الداخلي، الذي أعقب الإطاحة بحكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، لا تزال الرحلات الصحفية إلى ليبيا محفوفة بالمخاطر بسبب تشتت السلطات ونفوذ المليشيات على الأرض.

ورحلت الجهات الأمنية الحكيري إلى تونس في الليلة الفاصلة بين يومي 11 و12 يوليو الجاري بعد ايقافه والتحقيق معه لمدة 12 ساعة وتفتيش حاسوبه الشخصي، وفق ما ذكرته النقابة.

ولم يرد أي تعليق على الفور من الجهات الليبية المشرفة على المطار.

وقالت النقابة إن "قوات الردع المحسوبة على تيار متشدد تحظى بسجل حافل من الانتهاكات لدى المنظمات الدولية". وطالبت السلطات في ليبيا بحماية الصحفيين الوافدين الذين يعملون بتراخيص قانونية.

وتابعت أن "حمل صفة الصحفي ليس جريمة وأن دعم مسار الإصلاح والخروج من الأزمة في ليبيا أحد أعمدته الصحفية الجادة والمهنية".

وفي 2014 اختفى الصحفيان التونسيان سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا حينما كانا في مهمة صحفية، وتضاربت الأنباء بشأن مقتلهما على أيدي مليشيات متشددة لكن لا توجد معلومات مؤكدة ورسمية بشأن مصيرهما حتى اليوم.