التعليم: امتحانات الثانوية العامة لم تشهد أي تسريب منذ 2016 بعد تولي جهة سيادية طباعة الأسئلة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن تسريب امتحانات الثانوية العامة توقف تماما منذ عام 2016؛ بعد تولي جهة سيادية طباعة الأسئلة.



وقال حجازي، في تصريحات عبر فيديو له، إن ما يحدث في امتحانات الثانوية العامة تداول وليس تسريبا، حيث يقوم الطالب بتصوير بعض أجزاء من الأسئلة ولكن يتم ضبط هذا الطالب وحرمانه من الامتحان عام أو عامين.



وأكد حجازي أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان بشكل دورى وتدوير العمال بالمدارس وتشديد اجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان وسرعة ضبط أي حالة غش الكتروني يتم رصدها، ومنع التحويلات بين لجان امتحانات الثانوية العامة، وتجديد الدماء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة



وأشار إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسئولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.