نائبة يابانية: من المفيد فتح مكتب للناتو في طوكيو

قالت نائبة يابانية، اليوم الخميس، إنه سوف يكون من المفيد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" افتتاح مكتب له في طوكيو، وذلك بعدما انتهت قمة الحلف بدون التوصل لاتفاق بشأن مقترح أثار غضب الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن النائبة الديمقراطية الليبرالية ونائبة وزير الدفاع سابقا روي ماتسوكاوا، قالت: "الصين لها حضور اقتصادي وعسكري كبير أيضا في أوروبا"، وأضافت "من المحتمل أن تصبح تهديدا أمنيا، ووجود مكتب للناتو في اليابان سوف يساعد الحلف في التنسيق مع الشركاء الإقليميين".

وأضافت، "ذلك لن يصب فقط في مصلحة اليابان".

وتأتي تصريحات ماتسوكاوا بعدما قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج للصحفيين في ليتوانيا، إن فكرة فتح مكتب في اليابان مازالت مطروحة على طاولة المناقشات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعرب عن معارضته للفكرة، التي انتقدتها الصين أيضا.