القومي للمرأة في دمياط ينظم ندوة عن مخاطر الألبان المهدرجة

نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط، ندوة توعوية بعنوان "مخاطر الأجبان المهدرجة نباتية الصنع" حاضر فيها الدكتور محمد زكي عيد، باحث في الألبان ومؤسس مبادرة ابدأ مشروعك في منتجات الألبان.

وأوضحت مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، في بيان لها، أن الندوة تعرضت لمخاطر منتجات الألبان المصنوعة من الزيوت المهدرجة، وكيفية معرفتها سواء كانت معلبة أو صناعية وتباع بالكيلو.

وأضافت منى عبدالله، عضو الفرع والمشرفة على أنشطة المجلس القومي للمرأة بالمدينة الصديقة للنساء، الواقعة في محيط مكتبة مصر العامة، أنه تم تنظيم ورشة تنمية مهارات لذوي الهمم، للمدربة أميرة خلف أخصائي تربية خاصة.

وأشارت إلى أنه تم التدريب على المهارات الحركية والحسية، وتم التعرف على أنواع الزراعات المختلفة وألوانها ورائحتها وأهمية الزراعة في المنازل والأماكن العامة، ويأتي ذلك استكمالًا لأنشطة المجلس في المدينة الصديقة للنساء.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس بالتمكين الاقتصادي للمرأة والتشجيع، والتوعية في كل المجالات، وخاصة التوعية الصحية والتوعية في مجال الغذاء الصحي، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.