بايدن يلتقي ميلوني في البيت الأبيض أواخر الشهر الجاري

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أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في واشنطن أواخر الشهر الجاري.

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن لقاء بايدن وميلوني في 27 تموز/يوليو سيتناول موضوعات من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في شمال أفريقيا والتنسيق بصورة أفضل عبر الأطلسي فيما يتعلق بالصين.

وأضاف البييان أنهما "سيناقشان أيضا رئاسة إيطاليا المقبلة لمجموعة السبع في 2024".

يذكر أن ميلوني ، زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف، باتت أول امرأة تتولى منصب رئيس الحكومة في إيطاليا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.