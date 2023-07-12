السعودية ترحب باعتماد مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية

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رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف".

وأكدت المملكة في بيان مساء الأربعاء أن "اعتماد مشروع القرار الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي".

وأشارت المملكة إلى أنها ستواصل كافة جهودها "الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف".

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 12، وامتنعت 7 دول عن التصويت، وفقا لحساب المجلس على تويتر.

وعارضت الولايات المتحدةودول أخرى القرار، معتبرين أنه "يتعارض مع رؤيتها لحقوق الإنسان وحرية التعبير".

ويؤكد القرار على "الحاجة إلى محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع التزامات الدول بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وطنية وأطر إنفاذ القانون التي تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوات إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة".

وجاءت هذه الخطوة بعد واقعة إحراق نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم أواخر الشهر الماضي.