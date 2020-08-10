مانولوفيتش: أتمنى الاستمرار مع الاتحاد السكندري

كشف الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن رغبته بالبقاء مع الفريق في الموسم الجديد.

الاتحاد السكندري تعادل بدون أهداف أمام فريق المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وقال زوران في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «أشكر اللاعبين على الأداء في المباراة، وخاصة بعض اللاعبين الناشئين الذين ظهروا بشكل رائع في المباراة، وسوف يكون لهم شأن كبير في المستقبل».

وأضاف: «أرى أن هذا الموسم كان إيجابيًا للغاية لفريق الاتحاد، حيث حقق هدفه الأساسي وهو البقاء في الدوري الممتاز منذ شهر يناير الماضي، وخرجنا من بطولة كأس رابطة الأندية بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى الخروج من كأس مصر في دور الـ 8 أمام بيراميدز بهدف في الدقيقة الأخيرة».

وأتم: «أتمنى الاستمرار في قيادة الفريق بالموسم الجديد، ولكن هذا يجب أن يتوفر به بعض الشروط مثل خلق جو مناسب للعمل وتحقيق الأهداف، ولكن عرضت كافة الطلبات على مجلس إدارة النادي منذ 4 أشهر وحتى الآن لم نصل إلى أي شيء».