مدارس عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الأحياء والجبر والفلسفة

توافد طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي للشعب العلمية والأدبية على مدرسة الحرية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، لأداء امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في نهائي ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2022_2023.

وفتحت مدرسة الحرية، أبوابها اليوم الأحد، من الثامنة صباحاً للطلاب، وسط تواجد أمني ملحوظ بالتعاون مع القائمين بعملية سير العملية الامتحانية، لتسهيل وتنظيم الدخول وتفتيشهم وسحب متعلقاتهم قبل دخول اللجان.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة ذويهم لتشجيعهم وتحفيزهم على أداء الامتحانات، حيث أشارت ربة منزل لـ"الشروق"، إلى الشعور بالراحة والطمأنينة لانتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، قائلة: "دمنا نشف طول السنة معاهم فى ترقب وحذر وتحفيز".

وناشدت قوات الأمن أولياء الأمور مغادرة محيط المدرسة الحرية، والتوجه إلى منازلهم لتوفير الهدوء للطلاب والطالبات بمحيط اللجان.