 الحكومة الألمانية: سنتبع نهجا صارما ضد أية أنشطة تجسس صينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الألمانية: سنتبع نهجا صارما ضد أية أنشطة تجسس صينية

د ب أ
نشر في: الخميس 13 يوليه 2023 - 4:31 م | آخر تحديث: الخميس 13 يوليه 2023 - 4:31 م

أعلنت الحكومة الألمانية، في استراتيجيتها الخاصة بالتعامل مع الصين اليوم الخميس، إتباع نهج صارم في مواجهة أية أنشطة تجسس تقوم بها الصين.

وجاء في الاستراتيجية المكونة من 61 صفحة والتي أقرها مجلس الوزراء الألماني وتم عرضها اليوم: "أنشطة التجسس الموجهة ضد ألمانيا تزداد بصورة مستمرة، لاسيما في الفضاء السيبراني".

وتابعت الحكومة في استراتيجيتها: "سنواجه بحسم أية أنشطة تجسس وتخريب تناظرية ورقمية، داخل ألمانيا وضدها، يتم القيام بها من جانب أية استخبارات صينية أو جماعات يتم التحكم بها حكوميا".

وأضافت الاستراتيجية، أن الحكومة الاتحادية ستضمن عدم انتهاك سيادة ألمانيا من خلال مراقبة المواطنين الصينيين المقيمين في البلاد.

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