تشهد مدينة دهب بجنوب سيناء، توافد عدد كبير من الرحلات السياحية الداخلية مما أثر سلبًا على الشعاب المرجانية، نتيجة لعدم وعي زائري المدينة بطرق وأهمية الحفاظ عليها، لذا أطلق عدد من أهالي المدينة مبادرة لتنظيف المياه والشواطئ من خلال مبادرة لحث الجميع على المشاركة فيها تحت شعار "يوم في حب دهب "، للحفاظ على جمال وطبيعة المدينة الخلابة.

وقال خالد البليدي، من مواطني المدينة الذين دعوا لحملة النظافة، إنه جرى إطلاق دعوة عامة لجميع المواطنين بالمدينة، وأيضًا قاطنيها من السائحين؛ للمشاركة في هذه المبادرة، التي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على جمال ورونق مدينة السحر والجمال كما أطلق عليها السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأوضح، في تصريح اليوم، أن مدينة دهب تشهد توافد العديد من السائحين من مختلف جنسيات العالم بشكل عام، والرحلات السياحية الداخلية بشكل خاص خلال هذا الموسم السياحي الصيفي، مما أثر بالسلب على نظافة شواطئ المدينة نظرًا لعدم توعية السائحين بضرورة الحفاظ على الحياة البحرية، معلنًا أنه تم التنسيق على أعلى مستوى لتنظيف المياه والشواطئ، إضافة إلى توعية الزائرين بضرورة الحفاظ عليها، مؤكدًا أن المبادرة قوبلت باستحسان عشاق وأهالي المدينة من أصحاب المشروعات السياحية، ونوادي الغوص والمطاعم.

وأضاف أنه سيجري تحديد موعد انطلاق المبادرة، وأليات التواصل مع المنسقين، لمشاركة أكبر عدد ممكن من المتطوعين، إضافة إلى التنسيق مع الوحدة المحلية، وإدارة محميات مدينة دهب، لتكون الحملة شاملة الشواطئ برًا وبحرًا، حفاظًا على الكائنات البحرية، والشعاب المرجانية النادرة التي تزخر بها المدينة.

وأشار إلى أن المناطق السياحية بمدينة دهب، وخاصة منطقة اللاجونا، قد شهدت في الآونة الأخيرة تعديات على الطبيعة من قبل الزوار مما أضر بها؛ لذا كان لزامًا على الجميع الوقوف بجانب الوحدة المحلية للمدينة لإظهار المناطق السياحية بالشكل الحضاري اللائق بها، وذلك في إطار التعاون المجتمعي، وهو الامر الذي رحب به الجميع.