الحكومة الألمانية تعتزم اتخاذ قرار بشأن استراتيجيتها تجاه الصين

يعتزم مجلس الوزراء الألماني اتخاذ قرار بشأن الاستراتيجية الألمانية المنتظرة منذ فترة طويلة تجاه الصين اليوم الخميس، بعد نقاش طويل وجدلي نوعا ما.

وبعد ذلك تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عرض ومناقشة المبادئ الأساسية للسياسة الألمانية المستقبلية تجاه الصين في معهد ميركاتور للدراسات الصينية بالعاصمة برلين المعروف اختصارا باسم "ميريكس" بعد ظهر اليوم.

ومن المتوقع أن يعلق أيضا المتحدث باسم الحكومة الألمانية شفين هيرشترايت على الاستراتيجية في إطار المؤتمر الصحفي الاعتيادي للحكومة بعد ظهر اليوم.

وعلى عكس ما حدث خلال عرض الاستراتيجية الأمنية الوطنية لألمانيا في منتصف يونيو الماضي، ستتخلى الحكومة الاتحادية حاليا عن عرض استراتيجيتها تجاه الصين على نطاق واسع، حيث كان تم عرض الاستراتيجية الوطنية من جانب المستشار الألماني أولاف شولتس بالتعاون مع أربعة من الوزراء الاتحاديين.