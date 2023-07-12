رئيس هيئة ميناء دمياط يشرف على مناورة متعددة الافتراضات

أشرف اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على مراحل مناورة متعددة الافتراضات على متن القاطرة سليمان.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أنه تم افتراض وقوع حريق بأحد المخازن داخل القاطرة، وقياس سرعة تعامل ربان القاطرة مع الأمر، وإخلاء القاطرة من الرصيف؛ حفاظا على باقي الوحدات البحرية المجاورة، وكيفية تعامل الطاقم لمكافحة الحريق، وإخلاء المصابين، وغيرها من الافتراضات المفاجئة.

وأظهرت المناورة، حرفية طاقم القاطرة في التعامل مع المواقف الطارئة في أزمنة قياسية، وانتظام الإشارات والبلاغات اللاسلكية، والتنسيق بين مختلف الوحدات البحرية التي شاركت في المناورة.