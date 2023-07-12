نقابة ممثلي هوليوود تصوت اليوم بشأن بدء إضراب احتجاجا على بعض القضايا

تعتزم نقابة ممثلي الشاشة/ الاتحاد الأمريكي لفناني الإذاعة والتلفزيون في هوليوود، أن تصوّت صباح اليوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، بشأن ما إذا كانت ستبدأ إضرابا بعد عدم التوصل إلى اتفاق جديد مع الكيان الذي يمثل الاستوديوهات الكبرى وخدمات البث.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن النقابة قولها في بيان لها، إن المحادثات التي جرت مع اتحاد منتجي أفلام الصور المتحركة والتلفزيون، الذي يمثل الشركات الكبرى بداية من "أمازون دوت كوم" و"نتفليكس"، ووصولا إلى "سوني جروب" و"ديسكفري" التابعة لشركة "وارنر براذرز"، فشلت في التوصل إلى اتفاق بعد أربعة أسابيع من التفاوض بشأن القضايا الرئيسية.

وقالت إن اتحاد منتجي أفلام الصور المتحركة والتلفزيون، غير مستعد لتقديم اتفاق عادل بشأن القضايا الرئيسية.

وأوضح اتحاد منتجي أفلام الصور المتحركة والتلفزيون، في بيان منفصل، إنه يشعر بخيبة أمل لأن نقابة ممثلي الشاشة/الاتحاد الأمريكي لفناني الإذاعة والتلفزيون، قررت الانسحاب من المفاوضات، ورفضت عرضه الذي تضمن الراتب والزيادات المتبقية.