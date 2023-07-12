أحمد السجيني: خسائر هيئتي النظافة بالجيزة والقاهرة تصل إلى ملياري جنيه

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك لمتابعة ودعم مؤسسة الرئاسة لمنظومة القمامة.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه جرى تجميع قاعدة بيانات متعلقة بخرائط المدافن والمصانع ونظام الجمع في المحافظات، هذا إلى جانب تقديم مقترح يتعلق بكيفية الاستفادة من منظومة المخلفات.

وأشار إلى أن هناك خسائر في هيئتي النظافة بمحافظة الجيزة والقاهرة تصل إلى ملياري جنيه، مُشيدًا بتجربة محافظة الإسكندرية واستعانتها بإحدى شركات النظافة، لأول مرة منذ عهد المحافظ عبد السلام محجوب الأمر الذي جعل عروس البحر المتوسط بمظهر راق.

ولفت إلى أن منظومة المخلفات لا تدر دخلًا ولكنها تقدم خدمة، منوهًا أنها صناعة بحاجة إلى قانون تشريعي وهيكلي، بداية من تجميع القمامة حتى استغلالها في استخراج الوقود أو الأسمدة العضوية.

وفيما يتعلق برسوم تحصيل القمامة، أكد النائب أحمد السجيني عضو النواب، أن رسوم تحصيل القمامة في منظومة المخلفات الجديدة تبدأ من 2 جنيه حتى 40 جنيها حد أقصى، على أن يتم تحصيلها على وصل الكهرباء.