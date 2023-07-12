جوتيريش يؤكد على ضرورة التضامن والعمل الجماعي من أجل عالم خالِ من الجوع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، ضرورة التضامن والعمل الجماعي من أجل عالم خال من الجوع.

وكتب "جوتيريش"، على صفحته على تويتر: "في ظل عالم يتسم بالوفرة، لا يجب أن يجوع أحد أو يعاني من قسوة سوء التغذية"، مضيفا أن الوصول إلى عالم خال من الجوع، هو أمر في المتناول، ولكن يجب علينا جميعا أن نعمل سويا بشكل عاجل وبتضامن.

وفي الوقت نفسه، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك 3.3 مليار نسمة يعيشون في دول تنفق على مدفوعات فوائد الديون أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة، إنها أكثر من مجرد مخاطرة نظامية – إنه إخفاق نظامي.

وقال إن العمل لن يكون سهلا، ولكنه ضروري وعاجل.