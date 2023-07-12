تراجع الصادرات والواردات الصينية خلال شهر يونيو الماضي

أظهرت بيانات التجارة الخارجية للصين الصادرة اليوم الخميس، أن الطلب الخارجي مازال أضعف من أن يساعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه، فإن تراجع الواردات الصينية بنسبة أكبر يشير إلى استمرار ضعف الطلب المحلي في الصين مما يحتم اتخاذ إجراءات حكومية لتحفيز الاقتصاد.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، تراجعت صادرات الصين خلال يونيو الماضي بنسبة 12.4% سنويا بعد تراجعها بنسبة 7.5% خلال مايو الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى تراجع الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 10% فقط.

وتراجعت واردات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6.8%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 4.1% بعد تراجعها بنسبة 4.5% خلال مايو الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن تراجع الصادرات يعود جزئيا إلى ارتفاع قيمتها في فترة المقارنة في العام الماضي عندما قفزت الصادرات في يونيو 2022 بشدة بعد أن رفعت مدينة شنغهاي إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، تتوقع بلومبرج استمرار تراجع ضعف الطلب الخارجي على الصادرات الصينية خلال النصف الثاني من العام الحالي ككل، رغم إمكانية تحسن الأداء خلال الربع الأخير من العام.

وتراجعت صادرات الصين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.2% سنويا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6.7%. وزادت الصادرات الصينية في 2022 بنسبة 7% في حين زادت الواردات بنسبة 1.1%.

ونظرا لتراجع الواردات بنسبة أكبر من الصادرات ارتفع الفائض التجاري للصين خلال النصف الأول إلى 409 مليارات دولار، مقابل 379 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.