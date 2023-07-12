ثقافة نويبع يحتفل بالذكرى العاشرة لثورة يونيو مع أطفال قبيلتي المزينة والترابين

شهد الكاتب محمد نبيل محمد رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، الحفل الأدبي والفني الذي نظمه بيت ثقافة نويبع بجنوب سيناء؛ احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة يونيو، مع أطفال قبيلتي "الترابين والمزينة"، والذي جرى إقامته تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالاهتمام بأطفال المناطق المحرومة ثقافيا؛ لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية لأبناء سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال الكاتب محمد نبيل محمد، إن بيت ثقافة نويبع يحرص على تقديم الخدمات الثقافية المختلفة من ورش فنون تشكيلية، وتعليم رسم، ومحاضرات تثقيفية ودينية، وورش تعليم التمثيل والمسرح، والتدريب على الأغاني والكورال.

وأكد "نبيل"، في تصريح اليوم الخميس، أن هذه الخدمات الثقافية والفنية لا تقتصر على أهالي مدينة نويبع من قبيلتي الترابين والمزينة فقط، ولكن تجوب والوديان التابعة للمدينة ومدن المحافظة مثل وادي مجرح، ووادي بئر زغير، والوادي الملون، والوادي الصمغي، ووادي الملح، ووادي الوشواش، ووادي رأس شيطان، ومناطق أخرى مثل منطقة المزرعة، ومنطقة عرب حمدان، ومنطقة المينا التي بها الميناء الدولي التي يستوطن بها أغلب أهل قبيلة المزينة.

وأوضح أن فقرات الاحتفالية تضمنت: "شعر، ومقاطع من أوبريت تمثيلي غنائي الليلة الكبيرة، اشترك فيها أغلب الأطفال، مثل بائع الحمص، ومعلن السيرك، والمصور، والقهوجي، وبائع الطراطير، وغيرهم من شخصيات الأوبريت، ثم فقرة الكورال التي تناولت ترنيمة بعنوان: مبارك شعب مصر، وأغنية بلادي تسلمي، تلاها عرض الكورال الغنائي الجماعي لأغاني قهقهة الضحكات، ومتخافوش على مصر، وأم البطل، وميدلي حلم ولادنا".

وأشار إلى تنظيم معرض الفنون التشكيلية، والذي أقامته الفنانة البدوية الصغيرة غرام سعيد عميرة ابنة قبيلة الترابين، ودواوين شعرية بدوية لأحفاد الشيخ عنيزه، وورشة فنية لإنتاج رسومات مختلفة عن الطبيعة البدوية، وبيت الشعر البدوي، ورسومات لشخصيات كرتونية مشهورة.