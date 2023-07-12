نمو قطاع بناء السفن في الصين خلال النصف الأول من 2023

أظهرت بيانات اقتصادية حكومية نشرت اليوم الخميس، نمو قطاع بناء السفن في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل زيادة الإنتاج والطلبيات التراكمية والطلبيات الجديدة بأكثر من 10% سنويا.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في بيان، إن إجمالي إنتاج قطاع بناء السفن الصيني خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 21.13 مليون طن بزيادة نسبتها 14.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليعادل 49.6% من إجمالي إنتاج نشاط بناء السفن في العالم ككل خلال النصف الأول.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى ارتفاع حجم الطلبيات الجديدة لدى شركات بناء السفن الصينية، وهي مؤشر رئيسي آخر لصناعة بناء السفن، بنسبة 67.67% سنويا إلى 37.67 مليون طن، بحصة سوقية عالمية تبلغ 72.6% من إجمالي الطلبيات الجديدة على السفن في العالم.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي الطلبيات القائمة بالقطاع حتى 30 يونيو الماضي 123.77 مليون طن بزيادة نسبتها 20.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي وبما يعادل 53.2% من إجمالي الطلبيات القائمة لدى قطاع بناء السفن العالمي ككل.