كيا تقرر تصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا

كشفت شركة كيا كورب الكورية الجنوبية لصناعة السيارات عن اعتزامها تصنيع السيارة الكهربائية "إي.في9" من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) في مصنعها بالولايات المتحدة، مشيرة إلى اعتزامها استثمار 200 مليون دولار لتجهيز المصنع لهذه المهمة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان للشركة القول إن هذه الاستثمارات ستجعلها قادرة على تجميع سيارة "إي.في 9" المقرر إطلاقها قريبا، في مصنعها في جورجيا، فضلا عن 4 طرز يتم تجميعها حاليا في المصنع.

وستكون "إي في 9" أول سيارة كهربائية تقوم كيا بتصنيعها في أمريكا الشمالية، في حين تهدف كيا إلى بدء إنتاج "إي في 9" العام المقبل.

وأشارت كيا إلى أن إنتاج "إي في 9" في مصنعها بجورجيا سيؤدي إلى توفير حوالي 200 فرصة عمل إضافية.

وقال شون يون، الرئيس التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا إن "إي في 9" ستكون "مغير قواعد اللعبة" الآخر لكيا مثل "تيلورايد"، مضيفا أن "إي في 9" ستكون السيارة الأكثر تطورا من بين السيارات التي صنعتها كيا حتى الآن، وستبرز في سوق السيارات الكهربائية.

من ناحيتها قالت ولاية جورجيا الأمريكية في بيان إنه من المتوقع بدء إنتاج "إي في 9" في الربع الثاني من العام المقبل.