تثبيت سعر الفائدة في كوريا الجنوبية للمرة الرابعة على التوالي

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين في ضوء غموض توقعات النمو الاقتصادي واعتدال معدل التضخم.

وقرر مجلس السياسة النقدية في البنك استمرار سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام وهو سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 3.5%.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يبقي فيها بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي منذ فبراير الماضي، وذلك بعد سبع زيادات متتالية للفائدة منذ أبريل 2022.

ويزيد تجميد سعر الفائدة المتتالي بحذر من التوقعات بأن البنك المركزي قد يوقف وتيرة الرفع النشطة لسعر الفائدة وسط مؤشرات على تضخم معتدل وتزايد مشاكل التباطؤ الاقتصادي.

وفي مايو، خفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي من 1.6% في تقديراته السابقة في فبراير الماضي إلى 1.4% من إجمالي الناتج المحلي حاليا.

كما عدلت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام من 1.6% إلى 1.4% أيضا.